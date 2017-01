TOP NEWS - agence de presse en ligne / reportages - relation médias

SOCIETE : Aide technique humanitaire, des débouchés insoupçonnés en ingénierie

Isabelle Boegli. - Photo : rkeLa Fédération interjurassienne de coopération et de développement (FICD) – qui célèbre ses vingt ans cet année — contribue à réduire les injustices et les inégalités, en Suisse et dans le monde, et participe à la promotion d'un développement durable, fondé sur le respect de la dignité humaine et la sauvegarde de l'environnement. Pour l'alimentation de son fonds de projets, l'organisation étudie actuellement l'approche d'entreprises privées, soucieuses de solidarité, qui seraient ...